Salernitana in A, il ds Fabiani: “Promessa fatta a mio fratello in punto di morte” (Di lunedì 10 maggio 2021) Angelo Fabiani, ds della Salernitana, è stato ospite dei microfoni di RaiSport dopo la storica promozione in Serie A del club campano. Ecco le sue dichiarazioni: “Il successo è dedicato a mio fratello che 4 anni fa è scomparso. Gli promisi, in punto di morte, di portare la Salernitana in serie A, lui che era un grande tifoso della Salernitana”. Foto: sito Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Angelo, ds della, è stato ospite dei microfoni di RaiSport dopo la storica promozione in Serie A del club campano. Ecco le sue dichiarazioni: “Il successo è dedicato a mioche 4 anni fa è scomparso. Gli promisi, indi, di portare lain serie A, lui che era un grande tifoso della”. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Ste_Gualdoni : RT @NicoSchira: La #Salernitana trionfa 3-0 a Pescara e conquista una storica promozione in #SerieA. Il trionfo di Claudio #Lotito (spesso… - ildiavolo_d : RT @NicoSchira: La #Salernitana trionfa 3-0 a Pescara e conquista una storica promozione in #SerieA. Il trionfo di Claudio #Lotito (spesso… - mr_kubra : RT @NicoSchira: La #Salernitana trionfa 3-0 a Pescara e conquista una storica promozione in #SerieA. Il trionfo di Claudio #Lotito (spesso… - Alpha_Drek : RT @NicoSchira: La #Salernitana trionfa 3-0 a Pescara e conquista una storica promozione in #SerieA. Il trionfo di Claudio #Lotito (spesso… - Gianluc21212259 : RT @NicoSchira: La #Salernitana trionfa 3-0 a Pescara e conquista una storica promozione in #SerieA. Il trionfo di Claudio #Lotito (spesso… -