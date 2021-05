Rapporto ADL-Gattuso | il solco è profondissimo L’ad Chiavelli prova a ricucire la crepa

(Di lunedì 10 maggio 2021) L’edizione odierna de Il Mattino si incentra sulADL-, più che ai minimi termini nel corso di questo finale di stagione. Quel “Bravo” nel tweet del patron azzurro non ha sciolto il cuore di pietra diche ormai è disposto a lasciare Napoli. “A livello personale ile stando ailfra i dueper non correre il rischio di cominciare un altro anno sportivo all’insegna dell’incognita” si legge sul quotidiano.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rapporto ADL

Spazio Napoli

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sulturbolento tra Rino Gattuso e il presidente De Laurentiis, orma avviato verso la separazione. Dal quotidiano si legge:Ho un bellissimocon lui, è un amico, e da tanti anni. Mi ha subito ringraziato per il ...mi fece fuori? Non è esatto. E comunque non aggiungo altro, non ha più importanza.'. L'intervista ...L'edizione odierna de Il Mattino si incentra sul rapporto ADL-Gattuso, più che ai minimi termini nel corso di questo finale di stagione. Quel "Bravo ...L'edizione odierna de il Mattino torna a parlare del futuro di Gennaro Gattuso e sul suo rapporto con ADL. Secondo il quotidiano i complimenti ricevuti ...