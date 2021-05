Persino Fabio Volo demolisce Fedez | “Fa beneficienza per apparire | così umilia le persone”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag —si mette in fila per sculacciareaccusandolo di manie di protagonismo e di volersi fare pubblicità con il presunto impegno per i diritti sociali. Una premessa: lo scrittore bresciano non ci sta simpatico Intendiamoci: a noi lo scrittore bresciano non sta granché simpatico. Parliamo di un personaggio che il 16 marzo del 2020 — quando gli italiani morivano come mosche in provincia di Bergamo e nel Veneto — pensava a ribadire, dalle colonne di Repubblica, che i confini non esistono e che i porti vanno lasciati aperti per tutti. Questo gli aveva insegnato la pandemia. Oltre al fatto che «chi non paga le tasse non commette solo un reato ma un delitto: se mancano posti letto e respiratori è anche colpa sua». Non delle criminali politiche di austerità e dei «conti in ordine» made in Ue, ...