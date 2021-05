Paolo Bonolis, pessima notizia: il conduttore ora trema (Di lunedì 10 maggio 2021) Paolo Bonolis, alla fine della trasmissione andata in onda ieri sera non sono usciti numeri buoni. Cosa sta succedendo Paolo Bonolis (foto via Screenshot)I principali competitor della sfida televisiva della domenica si sono pestati i piedi a vicenda ma uno è uscito molto male. La Compagnia del Cigno 2 su RaiUno e Avanti un altro, pure di sera! su Canale 5 si sono sfidati a colpi di dati auditel. Quanto avvenuto ieri è un po’ una replica della domenica precedente. Anche la settimana scorsa i due programmi non hanno registrato numeri particolarmente entusiasmanti. La sfida è stata comunque vinta dalla Tv di Stato: la fiction Rai ha ottenuto il 15,4% di share pari a 3.424.000 telespettatori mentre Paolo Bonolis si è fermato al’11,5% di share e 2.439.000 telespettatori. POTREBBE ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 10 maggio 2021), alla fine della trasmissione andata in onda ieri sera non sono usciti numeri buoni. Cosa sta succedendo(foto via Screenshot)I principali competitor della sfida televisiva della domenica si sono pestati i piedi a vicenda ma uno è uscito molto male. La Compagnia del Cigno 2 su RaiUno e Avanti un altro, pure di sera! su Canale 5 si sono sfidati a colpi di dati auditel. Quanto avvenuto ieri è un po’ una replica della domenica precedente. Anche la settimana scorsa i due programmi non hanno registrato numeri particolarmente entusiasmanti. La sfida è stata comunque vinta dalla Tv di Stato: la fiction Rai ha ottenuto il 15,4% di share pari a 3.424.000 telespettatori mentresi è fermato al’11,5% di share e 2.439.000 telespettatori. POTREBBE ...

