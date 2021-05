Oggi è un altro giorno | Lino Banfi in lacrime | “Non avevo i soldi”

Advertising

TeresaBellanova : Nessun complotto e soprattutto nessun altro interesse se non la difesa di quello nazionale. Esemplare oggi l'inter… - carolafrediani : ??Uscita la newsletter @GuerrediRete. Oggi si parla di: - il ransomware che ha portato al blocco dell’oleodotto - co… - limesonline : ????????????????? Fra meno di cinque anni la Scozia potrebbe diventare uno Stato indipendente. Con ciò decretando la fine… - Marilaa04 : io pretendo che oggi Maria dica tutte le certificazioni ai ragazzi e che stasera festeggino! attendo con ansia un a… - XenoLiquido_ : RT @MoonCactuShop: L'altro giorno ho provato un nuovo modellino di bracciale su cui montare i ciondoli, ed è così che è nato il modello bub… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro

Corriere dell'Umbria

Prenotare il vaccino con l'app Salute Lazio - C'è anche unmodo per prenotare il vaccino: ed è tramite l'app Salute Lazio. Una volta scaricata l'applicazione, sarà chiesta l'autorizzazione per ...... dove me ne stavo sola soletta a dipingere tra un casting e l', l'ho lasciato appena compiuti ... "sono dieci anni della nostra vita che trascorriamo insieme. I più belli che potessi mai ...Masimo (NASDAQ: MASI) ha reso noti oggi i risultati di uno studio pubblicato sul Journal of Anesthesia & Clinical Research in cui il Dr. Debdipta ...Sarà il regista Fisher Stevens, premio Oscar per il documentario The Cove, a giudicare il lavoro artistico dei circa mille registi, da 90 paesi, che hanno aderito finora allo Special Contest nell'ambi ...