Migranti, continuano gli sbarchi a Lampedusa. L'hot spot è strapieno (Di lunedì 10 maggio 2021) Il ministro dell'Interno Lamorgese chiede all'Ue l'attivazione immediata di un meccanismo temporaneo di solidarietà tra gli Stati dell'Unione per ricollocare le persone soccorse in mare Leggi su tg.la7 (Di lunedì 10 maggio 2021) Il ministro dell'Interno Lamorgese chiede all'Ue l'attivazione immediata di un meccanismo temporaneo di solidarietà tra gli Stati dell'Unione per ricollocare le persone soccorse in mare

Advertising

fladig : Mentre centinaia di persone continuano a essere intercettate in mare e riportate in un porto non sicuro e altri… - repubblica : Lampedusa, continuano gli sbarchi: centinaia di migranti sul molo - Paolo_ADP10 : RT @GiancarloDeRisi: Finché continuano a sbarcare migranti, molti portatori di contagio, Lampedusa non potrà mai essere un'isola 'Covid-fre… - komba_vany : RT @GiancarloDeRisi: Finché continuano a sbarcare migranti, molti portatori di contagio, Lampedusa non potrà mai essere un'isola 'Covid-fre… - rsciortino1978 : #Italia: @matteosalvinimi 1400 #Migranti arrivati a #Lampedusa nelle ultime 18 ore, 12 mila sbarchi da inizio anno,… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti continuano Migranti, continuano gli sbarchi a Lampedusa. L'hot spot è strapieno Il ministro dell'Interno Lamorgese chiede all'Ue l'attivazione immediata di un meccanismo temporaneo di solidarietà tra gli Stati dell'Unione per ricollocare le persone soccorse in mare

Migranti, l'assessore Scavone convoca la commissione della Conferenza delle Regioni ... come il presidente Musumeci ha più volte ribadito al governo centrale, perché la Sicilia non può essere lasciata sola a gestire le migliaia di migranti che da qualche giorno continuano a sbarcare ...

Migranti, continuano gli sbarchi. La Sea Watch ha 455 persone a bordo, "Dateci un porto" LA NAZIONE Ue, Paesi mostrino solidarietà all'Italia sui migranti BRUXELLES - "Ho parlato oggi con la ministra italiana Luciana Lamorgese e davanti a questa enorme quantità di persone che arrivano in pochissimo tempo c'è bisogno di solidarietà nei confronti dell'Ita ...

"Migrante "picchiato dalla Polizia", Tribunale conferma mancanza di prove, gravi falsità” “La sentenza del Tribunale di Roma che, confermando le prove presentate dal Viminale, ha stabilito che Mahmood Zeeshan, migrante pachistano che aveva denunciato maltrattamenti da parte della polizia i ...

Il ministro dell'Interno Lamorgese chiede all'Ue l'attivazione immediata di un meccanismo temporaneo di solidarietà tra gli Stati dell'Unione per ricollocare le persone soccorse in mare... come il presidente Musumeci ha più volte ribadito al governo centrale, perché la Sicilia non può essere lasciata sola a gestire le migliaia diche da qualche giornoa sbarcare ...BRUXELLES - "Ho parlato oggi con la ministra italiana Luciana Lamorgese e davanti a questa enorme quantità di persone che arrivano in pochissimo tempo c'è bisogno di solidarietà nei confronti dell'Ita ...“La sentenza del Tribunale di Roma che, confermando le prove presentate dal Viminale, ha stabilito che Mahmood Zeeshan, migrante pachistano che aveva denunciato maltrattamenti da parte della polizia i ...