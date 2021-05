Migranti | altri 600 arrivi nella notte A Lampedusa più di duemila in 24 ore Arrivano le navi quarantena

Advertising

RaiNews : Oltre mille arrivi in poche ore. Il sindaco Totò Martello: si è aperta la rotta libica, il problema va affrontato… - Corriere : Migranti, a Lampedusa altri 4 sbarchi: oltre 2mila profughi nell’hotspot al collasso - MediasetTgcom24 : Lampedusa, altri 4 sbarchi nella notte: arrivati 635 migranti #migranti - letteraemme_ : Lampedusa, altri 635 migranti sbarcati nella notte. Venti arrivi nelle ultime 24 ore - Teresat73540673 : -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti altri

Infine, scrive Alarm Phone su Twitter, con con55si è perso il contatto ieri alle 9.30. "Queste 419 saranno soccorse?", chiede. La Guardia costiera libica fa sapere di aver ...Alle 3,20 il terzo sbarco di 101, fra cui 10 donne e 3 bambini, soccorsi a 12 miglia. Quasi in contemporanea, infine, sono arrivati95 immigrati, fra cui 3 donne e 5 bambini. In 24 ore,...Torna la paura del Covid19 a Portopalo, Comune del Siracusano che è già stato in zona rossa nei mesi scorsi. Si sono registrati alcuni casi positivi in una scuola media. L'articolo Torno l’incubo dei ...Durante la notte sull'isola sono approdati 4 barconi con a bordo 635 migranti. Poco prima di mezzanotte una motovedetta della Capitaneria ha soccorso un peschereccio con a bordo 352 persone, di varie ...