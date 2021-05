Loano ottiene la dodicesima Bandiera Blu consecutiva per le spiagge

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Loano ottiene

SavonaNews.it

Il sindaco di, Luigi Pignocca, ha partecipato quest'oggi alla "cerimonia di consegna virtuale" del vessillo in rappresentanza dell'amministrazione comunale: "Da ormai dodici anni di fila " ......2012 con il pluripremiato album "Italia talìa" cheil secondo posto al Premio Tenco 2013 e viene nominato vincitore assoluto del Premio nazionale per la musica tradizionale "Città di". ...Per la dodicesima volta consecutiva le spiagge ed il mare di Loano hanno ottenuto la Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale che Fee conferisce alle ...Nel centro storico di Albenga la fiera del CIV L’Isol, alla Marina di Loano i "bolidi di ieri" della Coppa Milano - Sanremo ...