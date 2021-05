Kaukab Stewart, la prima donna di colore eletta al Parlamento scozzese (Di lunedì 10 maggio 2021) Il nome di Kaukab Stewart è entrato oggi nella storia perché è lei la prima donna nera ad aver ottenuto un seggio nel Parlamento di Scozia. Il suo commento all’annuncio della vittoria è diventato il simbolo del riscatto per molte comunità: “Ci abbiamo messo parecchio tempo, ma ora posso dire a tutte le ragazze di colore che il Parlamento scozzese appartiene anche a voi. E anche se sono stata io la prima, non sarò certo l’ultima”. Ex insegnante e attivista, Kaukab ha iniziato la sua campagna elettorale nel lontano 1999 partecipando a ben cinque elezioni. Oggi, a 53 anni, la donna ha conquistato il collegio elettorale di Glasgow Kelvin, uno dei più ambiti di tutta la Scozia. La Stewart, ... Leggi su dilei (Di lunedì 10 maggio 2021) Il nome diè entrato oggi nella storia perché è lei lanera ad aver ottenuto un seggio neldi Scozia. Il suo commento all’annuncio della vittoria è diventato il simbolo del riscatto per molte comunità: “Ci abbiamo messo parecchio tempo, ma ora posso dire a tutte le ragazze diche ilappartiene anche a voi. E anche se sono stata io la, non sarò certo l’ultima”. Ex insegnante e attivista,ha iniziato la sua campagna elettorale nel lontano 1999 partecipando a ben cinque elezioni. Oggi, a 53 anni, laha conquistato il collegio elettorale di Glasgow Kelvin, uno dei più ambiti di tutta la Scozia. La, ...

