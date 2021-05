John Wick, Keanu Reeves torna sul set: ciak per quarto e quinto episodio (Di lunedì 10 maggio 2021) Si ricomincia a girare della nota e amata saga. (Yuichi Yamazaki/Getty Images)I fan della saga di John Wick possono stare tranquilli: alcune foto appena trapelate mostrano l’arrivo di Keanu Reeves sul set di John Wick 4. L’attore protagonista della saga è sorridente e indossa un cappello. Reeves è stato visto l’ultima volta a Berlino, perché starebbe riprendendo il ruolo di Neo per The Matrix 4, e ora si dice che sia in Germania per iniziare le riprese del nuovo episodio di John Wick. Leggi anche –> Patrick Swayze: com’è morto l’attore di Ghost Keanu Reeves si è rasato la testa per riprendere il ruolo di Neo, ora i suoi capelli e la barba pettinati all’indietro ... Leggi su ck12 (Di lunedì 10 maggio 2021) Si ricomincia a girare della nota e amata saga. (Yuichi Yamazaki/Getty Images)I fan della saga dipossono stare tranquilli: alcune foto appena trapelate mostrano l’arrivo disul set di4. L’attore protagonista della saga è sorridente e indossa un cappello.è stato visto l’ultima volta a Berlino, perché starebbe riprendendo il ruolo di Neo per The Matrix 4, e ora si dice che sia in Germania per iniziare le riprese del nuovodi. Leggi anche –> Patrick Swayze: com’è morto l’attore di Ghostsi è rasato la testa per riprendere il ruolo di Neo, ora i suoi capelli e la barba pettinati all’indietro ...

