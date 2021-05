Ivan Cottini | “la diversità è bellezza”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Lacome, ricchezza, valore aggiunto. La danza come motore di vita. La paura, la disperazione, il tormento, il buio. La solitudine. E poi la luce, flebile ma costante. A cui aggrapparsi per risalire. Per ritrovare la forza. Per ricominciare a sorridere. La rinascita che si specchia negli occhi di una bambina. Un dono. Un giorno ti sembra di avere tutto: successo, lavoro, notorietà, salute, amore. Il giorno dopo: il nulla. Come se qualcuno improvvisamente spegnesse l’interruttore della felicità.ha 26 anni. ? un fotomodello. Si nutre di sogni, di soldi, di affetti, di divertimento.Finite le scuole superiori, contro il volere della mia famiglia, avevo deciso di intraprendere la carriera di fotomodello per noti brand ...

, ex modello e ballerino malato di sclerosi multipla , ha incontrato il ministro per le disabilità Erika Stefani, in quota Lega, assieme ad una delegazione formata dal consigliere ..."Sono molto contento: per la prima volta in otto anni di incontri con la politica ho avuto a che fare con una personalità che mi ha ascoltato, interessata a ciò che avevo da dire"., modello e ballerino marchigiano che dal 2013 sta sfidando la sclerosi multipla con la danza, ha incontrato ieri a Roma il ministro Erika Stefani, in un momento di estreme difficoltà per ...FERMIGNANO - Ivan Cottini, ex modello e ballerino malato di sclerosi multipla, ha incontrato il ministro per le disabilità Erika Stefani, in quota Lega, assieme ad una delegazione ...Il modello e ballerino è andato a sollecitare l’interesse del governo per coloro che danno sostegno a chi si trova in situazioni svantaggiose ...