Internazionali BNL d’Italia 2021 | fuori Giorgi | Sorribes Tormo vince una maratona di quasi quattro ore

(Di lunedì 10 maggio 2021) Camiladeve salutare anzitempo gliBNL. La giocatrice azzurra è stata sconfitta al primo turno da Sara. 7-6(4) 6-7(7) 7-5 il punteggio in favore della spagnola, capace di aggiudicarsi un match durato ben 3 ore e 51 minuti. Tanti rimpianti per la tennista azzurra, che si è trovata avanti 4-0 e poi 5-3 nel set decisivo ma non è riuscita ad imporsi. Al prossimo turno,sfiderà la campionessa di Madrid Aryna Sabalenka. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Ottima partenza di, che conquista i primi otto del match e si procura persino la chance del doppio break. Camila, però, riesce a limitare i danni e pochi giochi dopo riporta il set in parità, ...

Lorenzo Musetti è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria all'esordio aglid'Italia 2021. Il tennista azzurro ha sconfitto Hubert Hurkacz per 6 - 4 2 - 0 ritiro: ' Mi sono sentito bene in campo, ho avuto buone sensazioni fin da subito . Colpivo la palle ...Era il match più atteso di giornata e non ha deluso le aspettative. Jannik Sinner ha superato brillantemente il primo turno deglid'Italia battendo il francese Humbert con il punteggio di 6 - 2 6 - 4. Una vittoria solida, con l'azzurro sempre in controllo del match, un'ottima preparazione in vista della sfida ...All'inizio del secondo set il polacco lascia improvvisamente il campo, Lorenzo capitalizza una buona partita e domani se la vedrà con Opelka ...Era il match più atteso di giornata e non ha deluso le aspettative. Jannik Sinner ha superato brillantemente il primo turno degli Internazionali Bnl d’Italia battendo il francese ...