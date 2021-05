Il Covid arretra | crollano le vittime Eppure l' indice Rt declassa le regioni

Advertising

globalistIT : I dati del ministero della Salute #dati #COVID19 #Ricoveri - globalistIT : - zazoomblog : Il Covid arretra ancora: 207 morti calano i ricoveri e il tasso di positività - #Covid #arretra #ancora: #morti - globalistIT : I dati ancora buoni a dieci giorni dalle prime riaperture. Ma solo tra una settimana si capirà meglio #daticovid… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Covid arretra

QUOTIDIANO NAZIONALE

Tutto bene? Fino a un certo punto. Le cifre squadernate sabato dal premier a Porto sono incoraggianti: "Dal 26 aprile il numero dei ricoveri in terapia intensiva è calato di oltre il 20%, il tasso di ...outstream: - 19 terapie intensive, - 379 ricoveri I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.192, in calo di 19 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre ...Molte rischiano di passare in arancione. Corsa per modificare i parametri. Costa: va inserito il numero di vaccinazioni ...Vittoria netta in Inghilterra, arrocco riuscito in Scozia e Galles. Boris Johnson porta a casa il migliore dei risultati possibili o quasi per il suo Partito Conservatore nella più ...