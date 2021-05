Il coraggio di Pirandello in “Sei personaggi in cerca d’autore” | che compie 100 anni

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 10 maggio 2021) È passato un secolo, ma loro stanno ancora lì, sospesi tra palcoscenico e platea, a interrogarci sul senso del teatro e su alcune questioni che in tutto questo tempo ancora non possiamo definire risolte. Era un lunedì il 9 maggio 1921, quando al teatro Valle di Roma debuttò “Seiin” di Luigi, che all’epoca non era più da considerarsi uno scrittore, bensì un drammaturgo, vale a dire uno che non riempiva pagine per essere letto, quanto invece per essere rappresentato. A testimonianza di ciò ci sono i rapporti diretti con gli attori – prima Angelo Musco e poi Ruggero Ruggeri, quindi Maria Melato e il leggendario capocomico Virgilio Talli – da cui accetta suggerimenti che cambiano il suo approccio alla scrittura. Il cuore del problema e l’origine dei “Sei”, ...