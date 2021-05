I salernitani scendono in strada per festeggiare la serie A (FOTO)

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno- Una città in festa. Ore 15,47 circa, triplice fischio finale a Pescara: la Salernitana è inA. Visto l’andamento del match, e del concomitante risultato del Monza sconfitto col Brescia, i tifosi granata hanno iniziato a far festa con largo anticipo. Via Roma, Santa Lucia, Corso Garibaldi, Palazzo di Città, Piazza Casalbore: in ogni angolo è festa, dopo 23 anni la Salernitana torna inA. L'articolo proviene da Anteprima24.it.