I professionisti dell’antimafia

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il titolo del pezzo, ovviamente, non ha nulla a che vedere con “” di Leonardo Sciascia, per il quale in Sicilia il modo migliore per fare carriera in politica e in magistratura era l’antimafia intesa come strumento di potere, per diventare autorevoli e intoccabili. La nostra tesi parte da un presupposto esattamente contrario. Per combattere efficacemente le mafie occorrono proprio . Provo a spiegarlo con un esempio molto lineare e semplice. Giovanni Falcone trent’anni fa inventò la Direzione Nazionale Antimafia. In quel momento storico era il magistrato più famoso e più competente al mondo nella lotta alla criminalità organizzata. Era sicuramente il più valido professionistain Italia. La sua professionalità e la sua competenza non gli valsero a nulla! Il posto di Procuratore Nazionale Antimafia fu assegnato a Bruno Siclari. Il magistrato appena ...