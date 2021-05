Gravina | «Vigorito? Teoria da cartone animato Non ci saranno deroghe per Lotito»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il presidente della FIGCha parlato del caos scoppiato dopo Benevento-Cagliari con le proteste del presidente delle streghee non solo Il presidente della FIGC Gabrieleha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del suo tour post elettorale che oggi ha fatto tappa in Campania.ne ha approfittato per parlare soprattutto delle proteste di ieri del presidente del Benevento, ma non solo. Le sue parole riportate da Repubblica: CASO BENEVENTO-CAGLIARI – «E’ probabile che ci sia stato un errore tecnico, nella partita di domenica, ma le teorie complottistiche di cui ho sentito parlare sanno più di cartoni animati che di film horror. Sono amico del presidente Oreste, però devo dirgli che le sue teorie su un piano contro le squadra del Sud ...