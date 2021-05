Gravina: “Juve esclusa dalla Serie A se ancora in Superlega” (Di lunedì 10 maggio 2021) “Juve esclusa dalla Serie A se non esce dalla Superlega” Gravina non fa sconti e avvisa i bianconeri. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parla della possibile esclusione della Juventus dalla Serie A. “Le norme sono chiare. Se al momento dell’iscrizione al prossimo campionato la Juve farà ancora parte della Superlega non potrà partecipare alla Serie A. Dispiacerebbe per i tifosi ma le regole sono regole, valgono per tutti. siamo un po’ tutti stanchi di questo braccio di ferro tra l’UEFA e questi tre club. Io spero di poter essere mediatore tra la Juventus e la UEFA: non fa ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 10 maggio 2021) “A se non escenon fa sconti e avvisa i bianconeri. Il presidente della FIGC Gabrieleai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parla della possibile esclusione dellantusA. “Le norme sono chiare. Se al momento dell’iscrizione al prossimo campionato lafaràparte dellanon potrà partecipare allaA. Dispiacerebbe per i tifosi ma le regole sono regole, valgono per tutti. siamo un po’ tutti stanchi di questo braccio di ferro tra l’UEFA e questi tre club. Io spero di poter essere mediatore tra lantus e la UEFA: non fa ...

