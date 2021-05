Gerusalemme | nuovi scontri sulla Spianata delle Moschee

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 10 maggio 2021) Sono già decine i feriti tra i manifestanti palestinesi nei violenticon la polizia. Lo riferiscono i media secondo cui alcuni sarebbero in condizioni gravi. Le forze dell’ordine hanno deciso di vietare l’accesso al sito agli ebrei nel giorno in cui in Israele si celebra la Giornata internazionale di, anniversario della conquista della città nel 1967 da partetruppe israeliane, tradizionalmente omaggiato con la Marcia della bandiera. Come riporta Haaretz, le autorità hanno deciso di svolgere lo stesso la manifestazione - che vede gli israeliani sventolare la propria bandiera nel quartiere musulmano della Città Vecchia - nonostante gli avvertimenti dei funzionari della sicurezza sul rischio di aggravare la ...