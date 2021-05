“E’ morto all’improvviso”. Alberto Stasi, grave perdita: addio all’avvocato e professore di tanti penalisti (Di lunedì 10 maggio 2021) Il tratto della gentilezza e la cifra della competenza. Sono in tantissimi a ricordare così l’avvocato Angelo Giarda, professore emerito di diritto processuale penale all’Università Cattolica di Milano, e avvocato di fama, legale fra gli altri di Alberto Stasi, dell’allora presidente di fondazione Cariplo Giuseppe Guzzezzi e di Saipem. Il professionista, stimatissimo da colleghi, magistrati e giornalisti, è morto per Covid. Avrebbe compiuti 81 anni il prossimo 1 giugno. Giarda, laureato all’università di Pavia a pieni voti nel 1963, ha cominciato la carriera universitaria percorsa in parallelo all’attività nel foro. Dopo esperienze a Pavia, Sassari e Trieste, nel 1983 Giarda è stato nominato professore ordinario alla Cattolica di Milano, dove è rimasto fino alla pensione nel ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 10 maggio 2021) Il tratto della gentilezza e la cifra della competenza. Sono inssimi a ricordare così l’avvocato Angelo Giarda,emerito di diritto processuale penale all’Università Cattolica di Milano, e avvocato di fama, legale fra gli altri di, dell’allora presidente di fondazione Cariplo Giuseppe Guzzezzi e di Saipem. Il professionista, stimatissimo da colleghi, magistrati e giornalisti, èper Covid. Avrebbe compiuti 81 anni il prossimo 1 giugno. Giarda, laureato all’università di Pavia a pieni voti nel 1963, ha cominciato la carriera universitaria percorsa in parallelo all’attività nel foro. Dopo esperienze a Pavia, Sassari e Trieste, nel 1983 Giarda è stato nominatoordinario alla Cattolica di Milano, dove è rimasto fino alla pensione nel ...

