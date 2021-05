Da oggi vaccini agli over 50. Manca Pfizer, in Campania gli open day AstraZeneca (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono ormai più di 24 milioni i cittadini che hanno ricevuto almeno una dose del farmaco ed oltre sette milioni coloro che hanno completato ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono ormai più di 24 milioni i cittadini che hanno ricevuto almeno una dose del farmaco ed oltre sette milioni coloro che hanno completato ...

Advertising

marattin : Oggi è la festa dell’Europa. La chiave per proseguire con equilibrio nel percorso di integrazione non è dire che va… - CottarelliCPI : Oggi la media a 7 gg dei contagi è scesa sotto 10K, la prima volta dal 20 ottobre. Occorre ancora vedere l'effetto… - Agenzia_Ansa : Vaccini. sono già più di 270mila i prenotati over 50 in Lombardia. Fissate per oggi 46 somministrazioni. Il 70% cir… - ILPATRIOTA9 : RT @La7tv: #lariachetira L'infettivologo Matteo #Bassetti: 'Se ti do un vaccino lo prendi e basta, non esiste che si possa scegliere. Chi o… - PersilQ : RT @OrtigiaP: L'agenda anti-capitalista di Biden: oggi i vaccini ma in futuro le riforme anticapitaliste(più tasse, divieti e spesa pubblic… -