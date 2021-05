Cuoco morto in casa, a Cagliari. E’ stato il fratello a trovare il corpo (Di lunedì 10 maggio 2021) Un giovane Cuoco è stato trovato morto nella sua abitazione a Cagliari. A scoprire il cadavere è stato il fratello dell’uomo. Getty Immages/Franco OrigliaSempre più vittime di giovane età popolano le pagine di cronaca nera. Pochi giorni fa un motociclista poco più che quarantenne ha perso la vita sulla strada mentre stava tornando a cada, dalla famiglia, in sella alla moto nuova. Mentre una studentessa universitaria di appena 25 anni è morta dentro l’automobile che ha preso fuoco all’improvviso senza che nessuno riuscisse a salvare la ragazza. Questa mattina la vittima è stata Mario Romani, un Cuoco Cagliaritano. L’uomo – riferisce Leggo – è stato trovato morto all’interno della sua abitazione, in ... Leggi su formatonews (Di lunedì 10 maggio 2021) Un giovanetrovatonella sua abitazione a. A scoprire il cadavere èildell’uomo. Getty Immages/Franco OrigliaSempre più vittime di giovane età popolano le pagine di cronaca nera. Pochi giorni fa un motociclista poco più che quarantenne ha perso la vita sulla strada mentre stava tornando a cada, dalla famiglia, in sella alla moto nuova. Mentre una studentessa universitaria di appena 25 anni è morta dentro l’automobile che ha preso fuoco all’improvviso senza che nessuno riuscisse a salvare la ragazza. Questa mattina la vittima è stata Mario Romani, untano. L’uomo – riferisce Leggo – ètrovatoall’interno della sua abitazione, in ...

CorriereUmbria : Cuoco trovato morto in casa, giallo in Sardegna #sardegna #cagliari #cuoco #morto - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Cagliari, cuoco trovato morto nella sua cucina: è giallo #cagliari - globalistIT : - Novanews242 : Cagliari Mario Romani Cuoco 42 enne trovato morto in cucina - Novanews242 : Cagliari Mario Romani Cuoco 42 enne trovato morto in cucina -