Coronavirus | 198 decessi nelle ultime 24 ore In lieve aumento il tasso di positività | 3 | 9% ieri 3 | 7

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il bollettino del 10 maggio Terzo giorno di fila per quanto riguarda il calo dei nuovi positivi registrati nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute: oggi i contagi sono 5.080,erano 8.292 e due giorni fa 10.176. Il numero totale dei casi diindividuati dall’inizio della pandemia sale a quota 4.116.287.24 ore, in Italia, sono morte 198 persone, più delle 139 vittime segnalate il giorno precedente. Complessivamente, inel Paese hanno raggiunto la cifra di 123.031. La situazione degli ospedali I residenti in Italia con un’infezione al Sars-CoV-2 in corso sono 373.670. Di questi, 15.427 si trovano ricoverati con sintomi non gravi (erano 15.420) e 2.158 sono sottoposti a cure intensive ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 198

ANCONA - Sono ancora 185 le classi in quarantena Covid nelle Marche . Un dato ancora non basso ma comunque inferiore ai picchi diregistrati il 27 aprile ed il 4 maggio scorsi., 'solo' 57 nuovi positivi nelle Marche in un giorno, ma crollano i tamponi/ Il trend dei contagi Il dato è stato riferito dall'Ufficio ...Rimangono preoccupazioni per gli sviluppi della pandemia diin Asia, anche in vista dei ... In aprile le riserve in valute estere di Pechino sono salite a 3.miliardi di dollari dai 3.170 ...Sono 5.080 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +8.292, qui il bollettino ). Sale così ad almeno 4.116.287 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guar ...Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 10 maggio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore ...