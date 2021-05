Coprifuoco a mezzanotte e consumazioni interne per i bar | verso il nuovo Dpcm

(Di lunedì 10 maggio 2021), niente obbligo di quarantena e riaperturaper i bar. Ilche il governo Draghi starebbe varando in questi giorni allenta le misure di sicurezza contro il Covid rispetto al Decreto riaperture del 26 aprile, visto il costante calo della curva epidemiologica in tutta Italia. Prima novità: il. La misura tanto contestata potrebbe essere allentata già dal 17 maggio, allungano dalle 22 attuali fino alle 24. Poi da giugno potrebbe scomparire del tutto. Maggiore libertà anche per i bar per i quali si sta pensando di rendere possibile oltre alla consumazione all’esterno anche quella al banco e l’ingresso libero pur nel rispetto delle misure di sicurezza dal primo giugno. Pronti a riaprire anche i centri ...

... ospite di 'Buongiorno' su SkyTg24, rispondendo alla domanda sulla possibilità che ilvenga spostato alla. Per controllare i contagi è sempre più fondamentale procedere ...Dal 17 maggio potrebbe anche slittare di un paio d'ore l'entrata in vigore del. Anziché alle 22 inizierebbe a, sempre fino alle 5 del mattino.che potrebbe venire ...«Il 16 maggio? Credo sia una data auspicabile per superare il coprifuoco, ma ovviamente non è un liberi tutti. Ci siamo passati altre volte». Così ieri il ministro ...Fino a quando durerà il coprifuoco? Nei prossimi giorni arriverà un nuovo decreto per arginare i contagi Covid. Le regole e cosa cambia ...