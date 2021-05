Chieti Calcio Femminile: severa sconfitta nel big match con il Palermo (Di lunedì 10 maggio 2021) severa sconfitta per il Chieti Calcio Femminile che nel big match con il Palermo ha perso ieri 6 - 1 al campo sportivo 'Pasqualino Stadium' di Carini. Cambia dunque la classifica: le siciliane ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 10 maggio 2021)per ilche nel bigcon ilha perso ieri 6 - 1 al campo sportivo 'Pasqualino Stadium' di Carini. Cambia dunque la classifica: le siciliane ...

Chieti Calcio Femminile: severa sconfitta nel big match con il Palermo ChietiToday Calcio, indagini dopo ferimento Epifani a Vasto Potrebbe avere un seguito non solo sportivo la maxi rissa scatenatasi ieri pomeriggio allo stadio Aragona di Vasto (Chieti), al termine della gara del campionato di serie D girone F Vastese-Notaresco, ...

