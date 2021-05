Calcio | 3 - 0 al Pescara | Salernitana promossa in Serie A

Advertising

Grave episodio di violenza e intimidazione alla vigilia di Pescara-Salernitana. Solidarietà alla famiglia Grassadonia e totale rifiuto della violenza. Aggredita a Salerno la figlia dell'allenatore. Aggredita con spintoni e calci per una partita di calcio. Lanciato un sasso contro il pullman prima della sfida contro la Salernitana.

La squadra campana ha ottenuto la certezza della promozione grazie al successo di oggi per 3 - 0 sul campo del, e alla contemporanea sconfitta del Monza contro il Brescia. . 10 maggio 2021...23 anni la Salernitana torna nel massimo campionato dopo la vittoria per 3 - 0 contro il. ... E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify!: tutte le notizie Gasport 10 maggio - 18:14(ANSA) - ROMA, 10 MAG - La Salernitana è promossa in Serie A, torneo da cui mancava dalla stagione 1998-'99. La squadra campana ha ottenuto la certezza della promozione grazie al successo di oggi per ...Il Pordenone ha sconfitto per 2-0 il Cosenza, condannandolo alla retrocessione assieme alla Reggiana, al Pescara e all'Entella senza disputare i playout. Le reti di Anderson, Casasola e Tutino hanno s ...