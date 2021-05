Buon compleanno | Dams! Una reunion di eccellenze per festeggiare 50 anni di cultura

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 10 maggio 2021) Fondato da appena 50, il DAMS di Bologna è stato un progetto dal respiro innovativo e fucina di talenti in tutte le arti dello spettacolo.Il corso, proposto da gente del calibro di Umberto Eco, Renato Barilli e Benedetto Marzullo, è stato il primo interamente dedicato allo spettacolo, alla musica, alla recitazione ed è stato la culla di artisti eccellenti che ancora oggi calcano i più importanti palcoscenici della scena italiana. Un’innovazione tradizionale “Correva l’anno 1971. Il Festival di Sanremo incoronava le note convenzionali di Nada e Nicola di Bari, ma la Mostra di Venezia aveva dovuto sospendere il concorso ufficiale da un paio d’per via delle contestazioni, e il Paese viveva tutte le tensioni politiche ed economiche dei cosiddetti ‘di piombo’. In quel contesto, un austero signore che ...