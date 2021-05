Bordoni (Lega): restyling nel Centro storico della Capitale in alto mare (Di lunedì 10 maggio 2021) “restyling nel Centro storico della Capitale in alto mare dopo aver fatto trascorrere inutilmente mesi di paralisi delle attività commerciali; oltre al danno un’ulteriore beffa per i nostri commercianti. È il caso di Piazza San Lorenzo in Lucina nel cuore di via del Corso, un intervento che gestito malissimo: sia nel corso del primo lockdown, che durante la zona rossa nel Lazio, nessuno ha mosso un dito per portare avanti i lavori di sistemazione della piazza dimostrando di aver completamente dimenticato i commercianti, chi amministra la città sembra vive fuori dalla realtà”. Così in una nota il responsabile del Dipartimento regionale Commercio della Lega Davide Bordoni. Il legista aggiunge che “la ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 10 maggio 2021) “nelindopo aver fatto trascorrere inutilmente mesi di paralisi delle attività commerciali; oltre al danno un’ulteriore beffa per i nostri commercianti. È il caso di Piazza San Lorenzo in Lucina nel cuore di via del Corso, un intervento che gestito malissimo: sia nel corso del primo lockdown, che durante la zona rossa nel Lazio, nessuno ha mosso un dito per portare avanti i lavori di sistemazionepiazza dimostrando di aver completamente dimenticato i commercianti, chi amministra la città sembra vive fuori dalla realtà”. Così in una nota il responsabile del Dipartimento regionale CommercioDavide. Il legista aggiunge che “la ...

