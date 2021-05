Bollettino 10 maggio 2021 | i dati del lunedì su contagi | decessi e tamponi

Leggi su zon

(Di lunedì 10 maggio 2021)10. Oltrepassata la soglia di 24 milioni di vaccinazioni. Metà giugno previsto raggiungimento quota 30 milioni Ideldel 10riportano come sempre un calo deiin seguito al minor numero di test effettuati a ridosso del weekend pari questa volta a 130 mila. Tuttavia il tasso di positività che quest’oggi si attesta intorno alla soglia del 3,9% non sembra essere salito di molto rispetto ai giorni precedenti (sabato 8era al 3%). Nelle ultime 24 ore il numero dei nuoviè 5.080, mentre sono 198 le persone che non ce l’hanno fatta. 15.063 sono i guariti, mentre nelle strutture ospedaliere aumenta di 7 unità l’ingresso nei ...