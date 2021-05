Binotto non ci sta: “Grande Leclerc, è vero, ma grande anche la squadra” (Di lunedì 10 maggio 2021) Ferrari, Mattia Binotto dopo il GP di Spagna: “Mi dispiace sentire nei commenti ‘grande Charles, peccato per la macchina’”. È un Mattia Binotto moderatamente soddisfatto quello che commenta il GP di Spagna e soprattutto è un Binotto che viole portare alla luce il lavoro di squadra, anche mettendo in secondo piano il valore dei piloti, che non si discute, ovviamente. GP Spagna, Binotto: “I progressi della Ferrari sono evidenti” Mattia Binotto ha voluto evidenziare i passi in avanti fatti dalla Ferrari nel corso dell’ultimo anno. Non ci sono dubbi che il GP di Spagna nel mondo della Formula 1 rappresenti in qualche modo la prova del nove. I team guardano con attenzione al terzo settore del tracciato e lì la Ferrari è andata ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 10 maggio 2021) Ferrari, Mattiadopo il GP di Spagna: “Mi dispiace sentire nei commenti ‘Charles, peccato per la macchina’”. È un Mattiamoderatamente soddisfatto quello che commenta il GP di Spagna e soprattutto è unche viole portare alla luce il lavoro dimettendo in secondo piano il valore dei piloti, che non si discute, ovviamente. GP Spagna,: “I progressi della Ferrari sono evidenti” Mattiaha voluto evidenziare i passi in avanti fatti dalla Ferrari nel corso dell’ultimo anno. Non ci sono dubbi che il GP di Spagna nel mondo della Formula 1 rappresenti in qualche modo la prova del nove. I team guardano con attenzione al terzo settore del tracciato e lì la Ferrari è andata ...

