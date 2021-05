Bimbo morto a scuola cadendo dalle scale | condannata la maestra ad un anno di reclusione

Advertising

'Hanno cagionato la morte del bambino' 'per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme' le due maestre e la bidella accusate di in relazione al caso deldi quasi 6 anni che lo scorso 18 ottobre è precipitato nella tromba delle scale della scuola a . Il piccolo salì su una sedia girevole con rotelle, precipitò per circa 10 metri e morì il 22 ...E' stata condanna a un anno, pena sospesa, la maestra di italiano accusata di omicidio colposo, nel processo abbreviato, per il bambinoprecipitando dalle scale della scuola 'Pirelli' di via Goffredo da Bussero a Milano nell'ottobre 2019. Lo ha deciso il gup Elisabetta Meyer accogliendo la richiesta del pm Maria Letizia Mocciaro.Le indagini per la morte del piccolo Leonardo Acquaviva, 6 anni, si sono concluse nel giugno dello scorso anno.Il piccolo ebbe dalle maestre il permesso di uscire da solo dalla sua classe per andare in bagno salì su una sedia girevole con le rotelle e si sporse dalla balaustra, perdendo l'equilibrio e cadendo ...