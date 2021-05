Benevento, Gravina contro Vigorito: “Logiche complottistiche degne dei cartoni animati” (Di lunedì 10 maggio 2021) Gabriele Gravina, interviene sull'episodio durante Benevento-Cagliari.All'indomani della polemica sollevata a margine della sfida Benevento-Cagliari dai vertici del club campano, non si spengono i riflettori sul caso Mazzoleni-Benevento. A soffermarsi sulla vicenda, anche il numero uno della Federcalcio Gabriele Gravina, nel corso di una conferenza stampa al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo. "Abbandonerei le Logiche complottistiche che sono degne dei cartoni animati. Se c'è stato errore tecnico lo stabiliranno gli organi tecnici. Non esistono errori volontari ma solo errori come magari quello di Benevento. Ma non deve essere mai superato il limite del rispetto perché quelle di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 10 maggio 2021) Gabriele, interviene sull'episodio durante-Cagliari.All'indomani della polemica sollevata a margine della sfida-Cagliari dai vertici del club campano, non si spengono i riflettori sul caso Mazzoleni-. A soffermarsi sulla vicenda, anche il numero uno della Federcalcio Gabriele, nel corso di una conferenza stampa al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo. "Abbandonerei leche sonodei. Se c'è stato errore tecnico lo stabiliranno gli organi tecnici. Non esistono errori volontari ma solo errori come magari quello di. Ma non deve essere mai superato il limite del rispetto perché quelle di ...

