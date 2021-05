Battlefield 6 trailer in arrivo a giugno! (Di lunedì 10 maggio 2021) Battlefield 6 è un titolo attesissimo, e dopo varie indiscrezioni che dicevano che un annuncio ufficiale sarebbe arrivato in questi mesi, oggi finalmente abbiamo scoperto qualcosa di più sul suo reveal. A sorpresa stasera l'account ufficiale di Battlefield ha twittato una battuta che lascia poco spazio all'immaginazione dei fan in trepidante attesa del nuovo titolo: Inutile tradurre il tweet che è già abbastanza chiaro: qualcosa che riguarda il nuovo capitolo di Battlefield accadrà presto, di preciso a giugno. Ovviamente è presto per avere una data precisa per il reveal e per il trailer del gioco, ma questa è già una notizia incredibile che ci rassicura sull'uscita del titolo che forse è più vicina di quanto ci aspettassimo. Che altro sappiamo sul nuovo Battlefield? Innanzitutto che probabilmente non ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 10 maggio 2021)6 è un titolo attesissimo, e dopo varie indiscrezioni che dicevano che un annuncio ufficiale sarebbe arrivato in questi mesi, oggi finalmente abbiamo scoperto qualcosa di più sul suo reveal. A sorpresa stasera l'account ufficiale diha twittato una battuta che lascia poco spazio all'immaginazione dei fan in trepidante attesa del nuovo titolo: Inutile tradurre il tweet che è già abbastanza chiaro: qualcosa che riguarda il nuovo capitolo diaccadrà presto, di preciso a giugno. Ovviamente è presto per avere una data precisa per il reveal e per ildel gioco, ma questa è già una notizia incredibile che ci rassicura sull'uscita del titolo che forse è più vicina di quanto ci aspettassimo. Che altro sappiamo sul nuovo? Innanzitutto che probabilmente non ...

