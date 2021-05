Arezzo | schianto in autostrada | muoiono due fidanzati

(Di lunedì 10 maggio 2021), un militare e un’insegnante di Casagiove, nel Casertano, restano vittime di un incidente. Lui era nipote del sindaco Le vittime Pasquale Vozza e Chiara Esposito (foto Facebook)Ieri giornata triste per le famiglie di Pasquale Vozza e Chiara Esposito, un militare e una insegnante. La coppia era originaria del Casertano, di Casagiove, ma viveva a Cremona. Domenica stavano tornando in Lombardia quando vicino, tra Foiano e Bettolle, l’auto su cui viaggiavano si è ribaltata. Il lutto che ha colpito la comunità campana tocca da vicino il primo cittadino. Pasquale Vozza, 37 anni, era infatti nipote del sindaco. Quando c’è stato l’impatto è balzato dall’abitacolo ed è morto sul colpo. Chiara, 33enne, è invece stata soccorsa e trasportata all’ospedale Le Scotte di Siena. Aveva riportato delle gravissime lesioni e purtroppo non c’è ...

La Farmacia del Castelluccio , nel Comune di Capolona ma alle porte della città, questa mattina non ha aperto. La cancellata serrata con appeso un cartello "chiuso per lutto" e alcuni fiori ... Tragedia in pista: pilota muore durante una gara tra auto e moto sulla statale 71: morto un uomo di 37 anni schianto fatale per due centauri, erano ... Arezzo, un militare e un'insegnante di Casagiove, nel Casertano, restano vittime di un incidente. Lui era nipote del sindaco ... Chi sono i due fidanzati di Caserta e Casagiove morti in un incidente in Toscana. Addio a Pasquale Vozza e Chiara Esposito ...