Ambiente | le microfibre delle mascherine inquinano il mare

Leggi su ck12

(Di lunedì 10 maggio 2021) Uno studio dell’Università di Milano-Bicocca porta alla luce i rischi per l’legati alle: i risultati della ricerca individuano un rischio relativo allo smaltimento. Una mascherina chirurgica rilascia nelle acque marine fino a 173mila. PACIFICA, CALIFORNIA – APRIL 3: Terri Brown, a volunteer with Pacific Beach Coalition, prepares to use a grabber tool to pick up a discarded surgical mask while picking up trash near Pacifica Esplanade Beach on April 3, 2021 in Pacifica, California. Concerns are growing over discarded COVID-19 related used personal protective equipment (PPE) that is littering streets and waterways since it contains microplastics that don’t break down easily and could take hundreds of years to decompose. In September of 2020, the California Coastal Commission created a new category for masks ...