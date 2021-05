Allarme a Chernobyl | il reattore 4 si è risvegliato “Ripresa la fissione nucleare”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag — Il mondo torna a guardarecon preoccupazione: secondo quanto riportato dalla rivista Science nei giorni scorsi, sarebbero riprese le operazioni didelle masse di uranio sepolte nelnumero 4. Si tratta della struttura esplosa nel 1986 che diede origine al più grande disastro civile causato dal. L’esplosione causò condizioni di inabitabilità che andarono a lambire i territori della Germania., riprende lanel4 «È come se ci fossero tizzoni in un barbecue», ha detto il professore Neil Hyatt, chimico dei materiali nucleari all’Università di Sheffield intervistato dalla rivista. Una prospettiva non proprio rosea. Il fatto ha messo in ...