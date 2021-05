Agricoltura: innovazione digitale in crescita nonostante la pandemia (Di lunedì 10 maggio 2021) Mentre si assiste ad una contrazione generalizzata dei fatturati e degli investimenti nel settore primario, come conseguenza della pandemia e della crisi economica, l’innovazione digitale in Agricoltura fa registrare segnali positivi: è quanto emerge da uno studio diffuso recentemente dall’Osservatorio Smart Agrifood, partecipato dal Politecnico di Milano e dall’Università degli Studi di Brescia. “Si tratta di dati incoraggianti – commenta Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia – in quanto rilevano nel 2020 un incremento del 20% su base annua degli investimenti in soluzioni di Agricoltura 4.0 da parte delle imprese italiane, con una proiezione positiva anche per l’inizio di quest’anno”. Le applicazioni che si riferiscono all’Agricoltura ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 maggio 2021) Mentre si assiste ad una contrazione generalizzata dei fatturati e degli investimenti nel settore primario, come conseguenza dellae della crisi economica, l’infa registrare segnali positivi: è quanto emerge da uno studio diffuso recentemente dall’Osservatorio Smart Agrifood, partecipato dal Politecnico di Milano e dall’Università degli Studi di Brescia. “Si tratta di dati incoraggianti – commenta Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia – in quanto rilevano nel 2020 un incremento del 20% su base annua degli investimenti in soluzioni di4.0 da parte delle imprese italiane, con una proiezione positiva anche per l’inizio di quest’anno”. Le applicazioni che si riferiscono all’...

