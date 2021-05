Whatsapp, il 15 maggio è (quasi) arrivato: ecco cosa succederà (Di domenica 9 maggio 2021) Ci siamo, quasi. La fatidica data del 15 maggio è praticamente alle porte. La nuova politica sulla privacy di Whatsapp entrerà sabato prossimo. L’applicazione di messaggistica, di proprietà di Facebook, ha deciso per il momento di non cancellare gli account di coloro che non hanno intenzione di accettare i nuovi termini di servizio, anche se ci saranno notevoli limitazioni. Whatsapp (Adobe Stock)E’ proprio Whatsapp a uscire allo scoperto, con una FAQ: “Per poter dare ai nostri utenti il tempo necessario per rivedere le modifiche secondo le proprie tempistiche, abbiamo posticipato la data di entrata in vigore al 15 maggio. Se non accetterai i termini entro questa data, Whatsapp non eliminerà il tuo account”. Whatsapp, chi non accetta ... Leggi su computermagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Ci siamo,. La fatidica data del 15è praticamente alle porte. La nuova politica sulla privacy dientrerà sabato prossimo. L’applicazione di messaggistica, di proprietà di Facebook, ha deciso per il momento di non cancellare gli account di coloro che non hanno intenzione di accettare i nuovi termini di servizio, anche se ci saranno notevoli limitazioni.(Adobe Stock)E’ proprioa uscire allo scoperto, con una FAQ: “Per poter dare ai nostri utenti il tempo necessario per rivedere le modifiche secondo le proprie tempistiche, abbiamo posticipato la data di entrata in vigore al 15. Se non accetterai i termini entro questa data,non eliminerà il tuo account”., chi non accetta ...

