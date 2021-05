Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 maggio 2021)DEL 9 MAGGIOORE 18.50 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; ANCORA TRAFFICO INTENSO SULLE STRADE DEL TERRITORIO REGIONALE SULLA AURELIA PERMANGONO CODE PER INCIDENTE IN DIREZIONEALL’ALTEZZA DI PALIDORO SEMPRE PER INCIDENTE E SEMPRE VERSO LA CAPITALE TROVIAMO CODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTELNO CANTIERI ATTIVI SUL A12TARQUINIA. SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI PER 4 KM ANCHE QUI IN DIREZIONETRA CIVITAVECCHIA SUD E SANTA SEVERA SULLA A24TERAMO SEMPRE PER LAVORI SI STA IN CODA PER 4 KM TRA CARSOLI ORICOLA E VICOVARO MANDELA, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE FORTI ...