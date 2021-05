VERGOGNA – La figlia di Gianluca Grassadonia allenatore del Pescara, aggredita dai tifosi della Salernitana (Di domenica 9 maggio 2021) Varie Calcio– La figlia di Grassadonia, allenatore del Pescara è stata aggredita e minacciata da alcuni tifosi della Salernitana. Annabella Castagna, moglie di Grassadonia, ha denunciato l’aggressione della figlia diciottenne sui social. Da giorni, ci sono minacce, alla famiglia che vive a Salerno. I Grassadonia non hanno mai avuto problemi, ma alla vigilia della sfida contro il Pescara tutto è cambiato. LA figlia DI Grassadonia MINACCIATA DAI tifosi della Salernitana La figlia di Grassadonia è stata aggredita da ... Leggi su napolipiu (Di domenica 9 maggio 2021) Varie Calcio– Ladidelè statae minacciata da alcuni. Annabella Castagna, moglie di, ha denunciato l’aggressionediciottenne sui social. Da giorni, ci sono minacce, alla famiglia che vive a Salerno. Inon hanno mai avuto problemi, ma alla vigiliasfida contro iltutto è cambiato. LADIMINACCIATA DAILadiè statada ...

