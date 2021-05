Tifoso interista da Torino a Milano per festeggiare scudetto, perde il treno, va con una prostituta e viene accoltellato (Di domenica 9 maggio 2021) Un 25enne di origini del Senegal, ma residente a Torino, è stato accoltellato a Milano dove era andato per festeggiare lo scudetto dell’Inter. L’uomo avrebbe fatto tardi, ha perso il treno di ritorno per casa e ha così deciso di finire la serata con una prostituita, contatta su un sito di incontri, dove ha concordato un rapporto nell’abitazione di lei per 50 euro. Arrivato nell’appartamento e consegnato il denaro la prostituita gli ha detto che avrebbe dovuto aspettare. Infastidito per l’attesa il 25enne ha chiesto indietro i soldi, ma in cambio, come ha raccontato alla polizia, la donna avrebbe afferrato un coltello da cucina e lo avrebbe accoltellato. Il giovane è quindi scappato in strada dove è stato soccorso. Ricoverato d’urgenza in ospedale sarebbe fuori ... Leggi su nuovasocieta (Di domenica 9 maggio 2021) Un 25enne di origini del Senegal, ma residente a, è statodove era andato perlodell’Inter. L’uomo avrebbe fatto tardi, ha perso ildi ritorno per casa e ha così deciso di finire la serata con una prostituita, contatta su un sito di incontri, dove ha concordato un rapporto nell’abitazione di lei per 50 euro. Arrivato nell’appartamento e consegnato il denaro la prostituita gli ha detto che avrebbe dovuto aspettare. Infastidito per l’attesa il 25enne ha chiesto indietro i soldi, ma in cambio, come ha raccontato alla polizia, la donna avrebbe afferrato un coltello da cucina e lo avrebbe. Il giovane è quindi scappato in strada dove è stato soccorso. Ricoverato d’urgenza in ospedale sarebbe fuori ...

Advertising

JJPEOPLEJ : RT @daus28762108: @riotta @AntiLoteAvita @sampdoria @Inter Dicesi 'Giornalista'.... comportamenti da bimbo di 5 anni o da tifoso interista.… - zazoomblog : Tifoso interista da Torino a Milano per festeggiare scudetto perde il treno va con una prostituta e viene accoltell… - nuovasocieta : Tifoso interista da Torino a Milano per festeggiare scudetto, perde il treno, va con una prostituta e viene accolte… - serenel14278447 : Tifoso interista a Milano per festeggiare: perde il treno, va a prostitute e viene accoltellato - 5maggio2002 : RT @intmal: @SimoneTogna l'unica che rischia l'esclusione siamo noi dell'Inter per bancarotta, e tu da tifoso interista quale sei hai il do… -