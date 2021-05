Svelato il segreto per sconfiggere la sinistra (Di domenica 9 maggio 2021) C’è un filo sottile, ma non per questo poco significativo, che lega il Sud e il Nord dell’Europa, ovvero la vittoria di larga misura di Isabel Diaz Ayuso a Madrid e quella altrettanto importante in molti collegi britannici dei Tories di Boris Johnson. E che, se colto, può essere utile forse anche al centrodestra italiano per mettere definitivamente ko la sinistra. La vecchia e la nuova: cioè quella dei socialisti e di Podemos in Spagna, ma anche quella del soft Labour di Keir Starmer che non si è mostrato affatto capace di riconquistare i consensi che l’hard Labour di Jeremy Corbyn aveva fatto volatizzare. E, chissà?, forse anche in Italia la “strana alleanza” fra Pd e Cinque Stelle. Governare (bene) e vincere Questo filo comune si chiama, banalmente, buon governo: cioè un governo che cerchi di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini e non rincorra le ideologie, ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 9 maggio 2021) C’è un filo sottile, ma non per questo poco significativo, che lega il Sud e il Nord dell’Europa, ovvero la vittoria di larga misura di Isabel Diaz Ayuso a Madrid e quella altrettanto importante in molti collegi britannici dei Tories di Boris Johnson. E che, se colto, può essere utile forse anche al centrodestra italiano per mettere definitivamente ko la. La vecchia e la nuova: cioè quella dei socialisti e di Podemos in Spagna, ma anche quella del soft Labour di Keir Starmer che non si è mostrato affatto capace di riconquistare i consensi che l’hard Labour di Jeremy Corbyn aveva fatto volatizzare. E, chissà?, forse anche in Italia la “strana alleanza” fra Pd e Cinque Stelle. Governare (bene) e vincere Questo filo comune si chiama, banalmente, buon governo: cioè un governo che cerchi di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini e non rincorra le ideologie, ...

