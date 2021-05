si può rimuovere una notizia da un giornale? privacygarantita agenzia abruzzese nata prima del diritto all’oblio (Di domenica 9 maggio 2021) Si può essere dimenticati online? Secondo il diritto all’oblio, una ramificazione giurisprudenziale relativamente recente, sì, è possibile. In linea generale, tale diritto è inquadrabile come il non voler essere imprescindibilmente esposti ad ulteriori danni che una notizia potrebbe arrecare alla reputazione e all’onore. L’eterno presente delle notizie on-line è una dimensione continuamente dibattuta, sia nella sfera pubblica che in ambito giurisprudenziale, dato l’enorme utilizzo dei social network e del “mondo” internet in genere. La questione del diritto all’oblio ricondiziona inoltre l’utilizzo della memoria collettiva: rispetto al passato si è rovesciata la prospettiva che vigeva, per esempio, nell’antico diritto romano, in cui l’oblio era considerato una pena ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) Si può essere dimenticati online? Secondo il, una ramificazione giurisprudenziale relativamente recente, sì, è possibile. In linea generale, taleè inquadrabile come il non voler essere imprescindibilmente esposti ad ulteriori danni che unapotrebbe arrecare alla reputazione e all’onore. L’eterno presente delle notizie on-line è una dimensione continuamente dibattuta, sia nella sfera pubblica che in ambito giurisprudenziale, dato l’enorme utilizzo dei social network e del “mondo” internet in genere. La questione delricondiziona inoltre l’utilizzo della memoria collettiva: rispetto al passato si è rovesciata la prospettiva che vigeva, per esempio, nell’anticoromano, in cui l’oblio era considerato una pena ...

Ultime Notizie dalla rete : può rimuovere Biden propone di sospendere i brevetti sui vaccini anti Covid 19 L'Amministrazione di Joe Biden ha annunciato di essere favorevole a rimuovere le protezioni dei ... " Non ci si può improvvisare produttori di vaccini contro il Covid " ha spiegato con una nota l'...

Covid, individuato un nuovo farmaco capace di contrastare il virus: i dettagli della ricerca Date le sue proprietà e il basso costo di commercio, questo principio attivo può configurarsi come ... Di conseguenza, stiamo lavorando per rimuovere gli ostacoli alla disponibilità per i Paesi a basso ...

