San Felice a Cancello, incidente all’alba: muore commerciante napoletano (Di domenica 9 maggio 2021) Drammatico incidente all’alba di domenica, 9 maggio, a San Felice a Cancello. Giacomo Carbone, 43 anni, è morto poco dopo le 7 e 30 mentre si recava a Casalnuovo. L’uomo, residente a Santa Maria a Vico, era originario di Acerra. Si stava recando a lavoro. Tragico incidente nel Casertano, Giacomo muore a 43 anni Secondo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 9 maggio 2021) Drammaticodi domenica, 9 maggio, a San. Giacomo Carbone, 43 anni, è morto poco dopo le 7 e 30 mentre si recava a Casalnuovo. L’uomo, residente a Santa Maria a Vico, era originario di Acerra. Si stava recando a lavoro. Tragiconel Casertano, Giacomoa 43 anni Secondo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

