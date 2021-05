Roma-Crotone | le formazioni ufficiali

(Di domenica 9 maggio 2021) Ungià retrocesso in Serie B affronta lain piena corsa per un posto in Europa. Una partita importante per i giallorossi che vogliono rispondere al successo del Sassuolo. Queste le– Fuzato; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Karsdorp; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.– Cordaz; Djidji; Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Ounas, Simy. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

VERONA - TORINO 1 - 1 PARMA - ATALANTA 2 - 5ore 18 JUVENTUS - MILAN ore 20.45 GENOA - SASSUOLO 1 - 2 (12.30) SPEZIA - NAPOLI 1 - 4 (ieri) UDINESE - BOLOGNA 1 - 1 (ieri) INTER - ...