Rientra in Italia la famiglia Galli, bloccata in India dal covid. Lì per adottare una bambina (Di domenica 9 maggio 2021) E’ Rientrata in Italia la famiglia fiorentina di Campi Bisenzio che era rimasta bloccata in India a causa del covid. La missione per riportare con un volo sanitario Simonetta Filippini, il marito Enzo Galli e la piccola Mariam Gemma si è conclusa ieri notte, quando l’aereo è atterrato, alle 22,15, all’aeroporto di Pisa. La famiglia Galli era partita per l’India per adottare una bambina e poi era rimasta bloccata dal covid. Le condizioni di Simonetta Filippini, positiva al covid dal 28 aprile scorso, nei giorni scorsi si erano aggravate: aveva avuto problemi di saturazione e bisogno dell’ossigeno. Simonetta è stata trasferita con ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) E’ta inlafiorentina di Campi Bisenzio che era rimastaina causa del. La missione per riportare con un volo sanitario Simonetta Filippini, il marito Enzoe la piccola Mariam Gemma si è conclusa ieri notte, quando l’aereo è atterrato, alle 22,15, all’aeroporto di Pisa. Laera partita per l’perunae poi era rimastadal. Le condizioni di Simonetta Filippini, positiva aldal 28 aprile scorso, nei giorni scorsi si erano aggravate: aveva avuto problemi di saturazione e bisogno dell’ossigeno. Simonetta è stata trasferita con ...

