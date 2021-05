Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil presto genitori (Di domenica 9 maggio 2021) Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil non potrebbero essere più felici. La giovane coppia, marito e moglie dal 2018, ha annunciato in occasione della Festa della Mamma di essere pronta ad accogliere il loro primo bebé. L’ex socio in affari (ed ex fidanzato) di Chiara Ferragni, imprenditore di successo e autore di tre libri, e la modella e influencer hanno pubblicato un post sui rispettivi account Instagram, dando ai numerosi follower la lieta notizia. Leggi su vanityfair (Di domenica 9 maggio 2021) Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil non potrebbero essere più felici. La giovane coppia, marito e moglie dal 2018, ha annunciato in occasione della Festa della Mamma di essere pronta ad accogliere il loro primo bebé. L’ex socio in affari (ed ex fidanzato) di Chiara Ferragni, imprenditore di successo e autore di tre libri, e la modella e influencer hanno pubblicato un post sui rispettivi account Instagram, dando ai numerosi follower la lieta notizia.

