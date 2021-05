Non è l’Arena, ospiti stasera, 9 maggio 2021 (Di domenica 9 maggio 2021) Questa sera, domenica 9 maggio 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la ventiseiesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio. Non è l’Arena, 9 maggio 2021 Il programma tornerà ad occuparsi del caso Grillo, legato a Ciro, figlio di Beppe, accusato di stupro con tre altri suoi amici da una ragazza. Si parlerà dei nuovi elementi a disposizione della Procura che si sta occupando del caso, ma anche delle dichiarazioni rilasciate dall’istruttore di kitesurf della ragazza che ha denunciato il gruppo a Quarto Grado, su Retequattro. In studio, Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Pietro Senaldi, Stefania Andreoli e Paolo Reale. Spazio anche alla ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 9 maggio 2021) Questa sera, domenica 9, dalle 20:30 su La 7, va in onda la ventiseiesima puntata della quarta edizione Non è, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi edin studio. Non è, 9Il programma tornerà ad occuparsi del caso Grillo, legato a Ciro, figlio di Beppe, accusato di stupro con tre altri suoi amici da una ragazza. Si parlerà dei nuovi elementi a disposizione della Procura che si sta occupando del caso, ma anche delle dichiarazioni rilasciate dall’istruttore di kitesurf della ragazza che ha denunciato il gruppo a Quarto Grado, su Retequattro. In studio, Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Pietro Senaldi, Stefania Andreoli e Paolo Reale. Spazio anche alla ...

