Nocera Inferiore | drammatico incidente all’incrocio | muore 18enne Grave l’amico

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 9 maggio 2021)ieri sera ai semafori di via Rea, a. Un giovane di appena 18 anni è morto mentre era in sella a uno scooter insieme a un amico. Nonostante il disperato tentativo dei medici di salvarlo, il ragazzo ha perso la vita.ai semafori di via Rea: morto un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.