Masters1000 Madrid 2021, Matteo Berrettini con Alexander Zverev per scrivere una grande pagina del tennis italiano (Di domenica 9 maggio 2021) Terzo Masters1000 del 2021 e per la seconda volta c’è un italiano nell’atto finale. Già questo può bastare a sottolineare il grande momento del tennis italiano; dopo Jannik Sinner a Miami è il turno di Matteo Berrettini, che si è messo alle spalle l’infortunio agli addominali dell’Australian Open e si è portato a casa il miglior risultato della sua ancor giovane carriera. Fra lui ed il primo titolo di questa caratura c’è un osso duro come Alexander Zverev. Il tennista tedesco è oramai avvezzo ad arrivare in fondo ai 1000: nonostante non sia ancora riuscito a trasformarsi nel giocatore davvero così forte per essere una costante minaccia ai primi due o tre posti delle classifiche ATP, è all’ottava finale ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Terzodele per la seconda volta c’è unnell’atto finale. Già questo può bastare a sottolineare ilmomento del; dopo Jannik Sinner a Miami è il turno di, che si è messo alle spalle l’infortunio agli addominali dell’Australian Open e si è portato a casa il miglior risultato della sua ancor giovane carriera. Fra lui ed il primo titolo di questa caratura c’è un osso duro come. Ilta tedesco è oramai avvezzo ad arrivare in fondo ai 1000: nonostante non sia ancora riuscito a trasformarsi nel giocatore davvero così forte per essere una costante minaccia ai primi due o tre posti delle classifiche ATP, è all’ottava finale ...

